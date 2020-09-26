Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим в Москве

Власти Москвы с 27 сентября возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны соблюдать домашний режим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09», — написал Собянин.

Он добавил, что соблюдающие домашний режим из-за коронавируса могут заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости бесплатно. Заявку необходимо оставить по номеру горячей линии, заказ выполнят социальные работники.

«Доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке. Самостоятельно за ними приходить не нужно, подавать заявку не требуется», — уточняется в сообщении.

По словам мэра, на горячую линию также можно обратиться для получения психологической помощи и поддержки.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. «По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия», — пояснил Собянин.

За последнюю неделю в Москве примерно на 30 процентов выросло число госпитализаций зараженных коронавирусом. Город подготовлен к росту заболеваемости, создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.