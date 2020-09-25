Собянин объяснил меры по ситуации с коронавирусом в Москве

Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», — сказал он.

Собянин отметил, что нынешние ограничения носят рекомендательный характер. Пожилых людей не будут штрафовать за нарушение самоизоляции, им не заблокируют социальные карты. Пенсионеры могут свободно ходить на прогулки и заниматься физкультурой на свежем воздухе. «Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», — уточнил градоначальник.