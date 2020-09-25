В Москве начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.

«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы (...) специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с ним и рост числа госпитализаций — это общемировая тенденция. «Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда», — добавила Ракова.

О росте числа госпитализаций примерно на 30 процентов стало известно 24 сентября. В оперштабе Москвы уже подчеркивали, что у города есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидситуации, отметили там. Также создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием. Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин назвал серьезным рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Он отметил, что ситуация с распространением инфекции в столице усложняется.