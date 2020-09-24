Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал серьезным рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Он отметил, что ситуация с распространением инфекции в столице усложняется, передает РИА Новости в четверг, 24 сентября.

О росте числа госпитализаций примерно на 30 процентов стало известно ранее, 24 сентября. Однако в оперштабе Москвы подчеркнули, что у города есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидситуации, отметили там. Также создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

Ранее Собянин попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на удаленную работу. По информации оперштаба, градоначальник направил в компании соответствующие письма. До этого Собянин уже рекомендовал всем руководителям организаций продлить для сотрудников дистанционный режим работы ранее. При этом градоначальник отмечал, что продолжать такой формат стоит только в том случае, «если (...) это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации».