Собянин попросил вернуть часть сотрудников крупных компаний на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале в четверг, 24 сентября.

По информации оперштаба, градоначальник направил в компании соответствующие письма.

Собянин уже рекомендовал всем руководителям организаций продлить для сотрудников дистанционный режим работы ранее. При этом он отмечал, что продолжать такой формат стоит только в том случае, «если (...) это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации». По мнению Собянина, чем больше людей будут и дальше работать из дома, тем меньше у них будет контактов с другими людьми. Снижение числа передвижений по городу, в свою очередь, сделает ситуацию с распространением инфекции в городе «более стабильной».

Ранее 24 сентября оперштаб сообщал, что за последнюю неделю число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве выросло примерно на 30 процентов, то есть почти на треть. Однако у города есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидситуации, отметили там. Также создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

Кроме того, 24 сентября в Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом — 1050. Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразился 1081 москвич.