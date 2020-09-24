Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло за неделю на треть

За последнюю неделю число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве выросло примерно на 30 процентов, то есть почти на треть. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном оперативном штабе.

В Москве фиксируют рост заболеваемости COVID-19, указали в штабе. «Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более тысячи вновь выявленных случаев», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у города есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидситуации. В частности, в столице создан значительный резерв коек, которые готовы к разворачиванию в любую минуту. Городские клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

В оперштабе рекомендовали москвичам носить маски в общественных местах и транспорте, сократить количество контактов.

Ранее внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал российские регионы с наибольшим приростом новых инфицирований. Среди них — Севастополь, Еврейская автономная область, Тува, Алтай, Коми, Бурятия, Ленинградская и Кемеровская области.