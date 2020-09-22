Названы восемь российских регионов с наибольшим приростом случаев коронавируса

Наибольший прирост новых случаев коронавируса фиксируется в восьми российских регионах, среди них — Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости во вторник, 22 сентября.

Кроме того, по его словам, динамичный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Ленинградской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай, Коми и Бурятия.

При этом, по словам Чуланова, увеличение числа новых случаев коронавируса — это ожидаемый сценарий, поскольку в сентябре люди возвращались из отпусков, начали формироваться новые школьные, студенческие, рабочие коллективы. «В связи с увеличением социальных контактов мы, в общем-то, предполагали, что, скорее всего, это вызовет некое нарастание заболеваемости», — сказал инфекционист.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в случае успешной массовой вакцинации распространение коронавируса в России остановится к ноябрю 2021 года. По его словам, к ноябрю нынешнего года планируется увеличить производство отечественной вакцины до пяти-шести миллионов доз в месяц. Такие темпы позволят сделать прививки 70-80 процентам россиян в течение 9-12 месяцев.