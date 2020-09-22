В центре имени Гамалеи назвали сроки конца распространения коронавируса в России

В случае успешной массовой вакцинации распространение коронавируса в России остановится к ноябрю 2021 года. Такие сроки назвал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

По его словам, к ноябрю нынешнего года планируется увеличить производство отечественной вакцины до пяти-шести миллионов доз в месяц. Такие темпы позволят сделать прививки 70-80 процентам россиян в течение 9-12 месяцев. «Это позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», — сказал ученый.

Гинцбург добавил, что вакцину уже получили две тысячи добровольцев. Примерно у 15 процентов из них в первый день после инъекции были побочные эффекты в виде температуры до 38 градусов, головной боли, покраснения в месте укола.

Ранее в Минздраве назвали ожидаемым наблюдаемый рост заболеваемости коронавирусом в стране. Это связано с возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

С начала сентября суточный прирост заражений в России увеличился на 31 процент. Коэффициент распространения вируса в стране превысил единицу, это говорит о вспышке инфекции.