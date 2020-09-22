Создатель российского «чудо-препарата» от коронавируса объяснил его чудесность

Один из создателей российского препарата от COVID-19 под названием «Арепливир» Петр Белый охарактеризовал лекарство как волшебное и объяснил его чудесность в интервью «Аргументам и Фактам».

«"Арепливир" в каком-то смысле препарат волшебный, препарат-чудо. (...) Мы были удивлены тем, насколько он эффективен. За время исследования ни один пациент не погиб и не попал на ИВЛ», — сказал он, отметив, что препарат показал эффективность более 98 процентов.

По его словам, исследования проводились на пациентах со средним и среднетяжелым течением заболевания. Полученные данные показали, что у 80 процентов испытуемых наблюдается улучшение состояния в первые 24 часа после приема лекарства, резко снижается вирусная нагрузка. В последующие несколько дней идет «долечивание» небольшими дозами. На пятый день человек выздоравливает.

Белый разъяснил, что исключительным российский препарат делает его эффективная терапевтическая форма. Чудеса начинаются из-за большой дозировки медикамента в первый день лечения — два раза по восемь таблеток, это три грамма препарата. Его действие основано на блокировании специального белка — РНК-зависимой-РНК-полимеразы, без него вирус не может размножаться. «COVID-19 живет десять часов. Если он не размножился, то умирает, покидает организм», — добавил ученый.

Он уточнил, что опробовал лекарство на себе, когда в мае заразился коронавирусом. В первый день он принял рекомендуемую «ударную дозу» из 16 таблеток. Наутро прошли кашель и тяжесть в легких. Компьютерная томография показала отсутствие поражения легких. Через неделю после начала терапии мужчина смог вернуться к пробежкам.

Белый подчеркнул, что действующее вещество фавипиравир относится к пятому классу безопасности и в этом плане его можно сравнить с витаминами. Помимо лечения от коронавирусной инфекции, «Арепливир» можно применять в лечении гриппа, риновируса, ротавируса и других вирусов, которые попадают в организм через носоглотку. При этом из-за возможного тератогенного эффекта (нарушение развития тканей и органов плода) он не рекомендован беременным и детям.

Препарат «Арепливир» начал поступать в аптеки 21 сентября. Его розничная стоимость — 12 320 рублей за 40 таблеток. Врачи и депутаты Госдумы возмутились такими ценами.