Вирусолог уличил в наглости продавца российского лекарства от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн уличил продавца российского лекарства от коронавируса стоимостью 12 тысяч рублей в наглости после слов председателя совета директоров фармкомпании «Промомед» Петра Белого о том, что «Арепливир» якобы спасает жизни. Об этом он заявил в разговоре с ФАН в понедельник, 21 сентября.

«Препарат стоит так много только потому, что способен не дать кому-то умереть? Нахальство! Я-то читал, что "Арепливир" дорог из-за дорогого производства. А теперь получается, что его цена крайне завышена, и это вообще чисто коммерческий проект», — возмутился Альштейн. Он подчеркнул, что на деле препарат недостаточно исследован, а в Японии его аналог и вовсе получил отрицательную оценку.

На стоимость препарата, по мнению вирусолога, должна влиять стоимость сложного химического синтеза, а не заявление фармкомпании о том, что тот или иной препарат «спасает жизни». «Пускай лучше сперва это докажут», — заключил Альштейн.

Ранее Петр Белый заявил, что высокая стоимость российского лекарства от коронавируса «Арепливир» связана с тем, что оно спасает жизни. Он также назвал цену в рознице в 12 320 рублей адекватной, заметив, что препарат стал «самым дешевым в мире» в своем классе. По словам Белого, ни одному из пациентов, которые употребляли лекарство, не понадобилась искусственная вентиляция легких.

21 сентября «Арепливир» поступил в первые аптеки. Розничная стоимость «Арепливира» составит 12 320 рублей за 40 таблеток. Второе российское лекарство, которое Минздрав решил включить в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, будет стоить чуть дешевле — 11 550 рублей.