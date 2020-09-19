Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса

Высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, однако необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно. Об этом в комментарии «Комсомольской правде» рассказали опрошенные эксперты.

По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева, снижение стоимость пока не представляется возможным. «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — подчеркнул он.

Эксперт фармрынка Николай Беспалов добавил, что препарат не может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении. При этом он высказался о проблеме бесконтрольного применения лекарств. «Не обязательно его назначать только в стационарах, но однозначно выписывать рецепт должен врач. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать», — заявил специалист.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в свою очередь обратил внимание на необходимость доказать эффективность препарата. Он напомнил, что исследования в Японии не подтвердили эффективность «Фавипиравира», также не сообщалось об исследовании препарата двойным слепым методом. «Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — заключил он.

Ранее в Минздраве России решили включить препарат от коронавируса «Фавипиравир» в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Лекарства будут продаваться в аптеках с торговыми наименованиями «Коронавир» и «Арепливир». Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.

8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием «фавипиравир». Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.