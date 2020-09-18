Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир). Он поделился успехами препарата в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, в ходе клинических испытаний лекарства не было выявлено ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.

Специалист также отметил, что «Арепливир» показывает эффективность в тех случаях, когда пациент находится в реанимации: в 80 процентах улучшение состояния больного происходит в течение первых суток.

Ранее в Минздраве России решили включить препарат от коронавируса «Фавипиравир» в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Лекарства будут продаваться в аптеках с торговыми наименованиями «Коронавир» и «Арепливир». Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.

8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием «фавипиравир». Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.