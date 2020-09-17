В российские аптеки поступит препарат против коронавируса

В российские аптеки поступит препарат против новой коронавирусной инфекции «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир», ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-изготовителя «Промомед».

«Компания готова поставлять "Арепливир" в аптеки с понедельника», — говорится в заявлении.

Ранее в июле сообщалось, что «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность (более 90 процентов) в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Минздрав одобрил препарат с торговым названием «Арепливир» 25 июня. Его международное непатентованное, или группировочное, или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении Эболы.