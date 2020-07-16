Отечественный препарат «Коронавир» против COVID-19 направлен в российские клиники

Отечественный препарат от COVID-19 «Коронавир» (международное непатентованное наименование «фавипиравир», ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола) направлен в российские клиники для применения терапии зараженных коронавирусом. Первая партия составляет 7374 упаковки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе производителя «Р-Фарм».

В компании пояснили, что лекарство ингибирует вирусную РНК-полимеразу, которая участвует в размножении вируса. Его можно применять только в условиях стационара. Препарат нельзя давать детям до 18 лет, противопоказаниями к приему называются беременность и ее планирование, грудное вскармливание, тяжелая почечная и печеночная недостаточности.

8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием «фавипиравир». Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.