Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»

Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске. Об этом РИА Новости рассказала заведующая инфекционным отделением клинической больницы №1 Смоленска Елена Симакина.

Тестирование началось 8 июня. Сейчас больные прошли стадию лечения и перешли под наблюдение. Согласно полученным результатам, быстро улучшаются лабораторные показатели, уходит одышка, сухой кашель, слабость и недомогание. Почти полностью отсутствуют побочные эффекты. Возможно «Арепливир» также поможет значительно снизить частоту осложнений в виде пневмонии. «На наш взгляд, итоги прекрасные», — сказала Симакина.

По ее словам, медики очень рассчитывают на это лекарство, особенно если осенью начнется рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией. Симакина отметила, что в таком случае препарат окажется «просто бомбой», потому что может быть эффективен в отношение двух вирусов. «Мы так надеемся. Это будет просто прорыв», — добавила она.

Ранее «Арепливир» получил одобрение Минздрава. Его применение разрешено только в условиях стационара. Раньше медикамент применяли при лечении Эболы.

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