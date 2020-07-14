В РФПИ рассказали о поставках «Авифавира» за рубеж

Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария закупили российский препарат от коронавируса «Авифавир». Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своей колонке для Newsweek.

Он отметил, что препарат производства РФПИ и «ХимРар» в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире лекарством против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

«Авифавир» 3 июня включили в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Установлено, что препарат блокирует механизмы размножения коронавируса.

В начале июня «Авифавир» начали поставлять на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию. Всего заявки на покупку направили более 50 стран, в числе которых Колумбия, Бразилия, Мексика, Болгария, Саудовская Аравия, Перу и другие.

30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

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