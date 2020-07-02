Россия начала продавать препарат для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата для лечения коронавируса — «Авифавира» — в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группу компаний «ХимРар».

Поставки также запланированы в Казахстан, ведутся переговоры со странами Латинской Америки. Препарат одобрен российским Минздравом еще в мае. Ранее этот препарат применяли для лечения лихорадки Эбола. Лекарство выпускается в таблетках и, по словам представителей РФПИ, стоит дешевле зарубежных аналогов.

За последние сутки в стране выявлено 6760 случаев заражения COVID-19. Большинство — в Москве и Московской области. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 661 165 человек, зафиксировано 9683 летальных исхода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!