В Подмосковье запустят производство лекарств для борьбы с коронавирусом

Два лекарственных препарата, которые Минздрав России рекомендовал для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, будет производить резидент ОЭЗ «Дубна», сообщила министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова. Ее цитирует РИАМО.

Речь идет о препаратах Тофацитиниб и Азитромицин.

«В данный момент на предприятии создано более 150 рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составляет около трех миллиардов рублей», — сказала она.

В ведомстве уточнили, что к производству указанных лекарств фармпредприятие приступит после получения на них регистрационных документов.

В конце мая Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» (также известно как «Фавипиравир», произведено производства РФПИ и «ХимРар»). Ранее его применяли при лечении лихорадки Эбола. В больницы лекарство поступит 11 июня.

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