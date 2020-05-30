Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат от коронавируса. Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств, передает ТАСС.

Речь идет об отечественном лекарстве «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного средства — «Фавипиравир». Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

«"Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

24 мая главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что первый препарат для лечения коронавируса появится на российском рынке в июне. По словам врача, с этим препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.

В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» (также известен как «Авиган») против новых штаммов гриппа. Этот препарат не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.

За последние сутки в России выявлено 8952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 396 575 человек. Из них 4,5 тысячи скончались, свыше 167 тысяч пациентов выздоровели.

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