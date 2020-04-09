В России расширили список лекарств для борьбы с коронавирусом

Минздрав России внес коррективы в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.
В документе говорится, что сейчас лечить больных с COVID-19 следует следующими препаратами: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны. Данные схемы «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», поэтому решение об их применении должна принимать врачебная комиссия.
Хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в министерстве назвали перспективными в случае с коронавирусом. Ранее они применялись при малярии и других протозойных инфекциях.
Три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — продолжают проходить клинические испытания.
В предыдущей версии рекомендаций речь шла о меньшем количестве медикаментах для терапии: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.
К 9 апреля в России было зарегистрировано более 10 тысяч заражений новым вирусом. Около 6,7 тысяч пациентов в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения