В России нашли препарат от коронавирусной пневмонии

В России нашли способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, который основан на применении препарата «Даларгин». Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.

«Даларгин» уже зарегистрирован в стране как препарат, который помогает в заживлении трофических язв и защиты таких органов, как легкие, печень и поджелудочная железа. Для проверки его эффективности как способа борьбы с коронавирусной пневмонией исследователи создали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. В течение 72 часов эксперимента все животные погибали от отека легких и альвеолита.

Использование «Даларгина» повысило выживаемость от 70 до 100 процентов в зависимости от схемы введения препарата. Препарат снижал выброс организмом провоспалительных цитокинов в 3,9 раза, предотвращая «цитокиновый шторм».

По данным на утро 6 апреля, в России зарегистрировано 47 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией; 6,3 тысячи случаев заражения, в том числе свыше 950 за последние сутки. Более 400 человек выздоровели.

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