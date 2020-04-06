Назван новый способ распространения коронавируса

Энтони Фаучи (Anthony Fauci), глава отдела инфекционных заболеваний в Национальных институтах здоровья, заявил, что коронавирус способен передаваться по воздуху при нормальном дыхании и речи. О новом способе распространения инфекции сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

До сих пор американские агентства здравоохранения заявляли, что основным путем передачи являются капли респираторных выделений диаметром около одного миллиметра, которые выбрасывают больные люди, когда они чихают или кашляют. Максимальное расстояние распространения таких капель достигает всего лишь одного метра. Однако, если вирус содержится в воздухе, который человек выдыхает, то его распространение становится трудно остановить. Это, в свою очередь, является аргументом в пользу ношения масок здоровыми людьми.

В ходе одного из исследований выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться в воздухе в виде аэрозоля до трех часов. Однако авторы работы использовали небулайзер, чтобы создать взвесь вирусов, и отметили, что подобное не может происходить естественным путем. Однако другие ученые показали, что вирус обнаруживается в труднодоступных местах медицинских изоляторов. Китайские ученые подтвердили, что патоген может попадать в воздух и оставаться там долгое время при использовании зараженных средств индивидуальной защиты. Однако пока точно не известно, может ли количество вирусных частиц, находящихся в воздухе, быть достаточным для инфицирования людей.

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