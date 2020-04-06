Описана типичная жертва коронавируса

Самой незащищенной группой пациентов при коронавирусе являются мужчины старше 50 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом говорится в отчете китайских медиков, опубликованном в ATS Journals.

Авторы исследования заявили, что большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции пришлось на долю пациентов мужского пола старше 50 лет, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями. «Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом», — говорится в заявлении специалистов.

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Выводы были сделаны на основе медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении и умерших в двух больницах в китайском Ухане в период с 9 января по 15 февраля. Средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных. Наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса оказались лихорадка, одышка и усталость.

Из медицинских записей больных следует, что гипертония, ишемическая болезнь сердца и диабет являлись наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями. Более 80 процентов пациентов при поступлении имели очень низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях. Осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Большая часть больных получала антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

Ученые сделали вывод, что, несмотря на часто бессимптомное протекание болезни, последствия заражения могут быть незамедлительными. Согласно данным, продолжительность жизни пациентов с момента поступления в больницу в среднем составила 6,35 дней. Медики заметили, что вирус может мутировать, в связи с чем необходим постоянный контакт между медицинскими сообществами разных стран.

В начале апреля китайские радиологи доказали необходимость срочного лечения коронавируса. Медики установили, что время между диагностированием и началом лечения COVID-19 напрямую связано со сроками выздоровления. Пациенты, получившие диагноз на ранних этапах протекания болезни, в среднем вылечивались через 6 дней. Наблюдаемые, чье лечение запозднилось, проводили в клинике до 13 дней.

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