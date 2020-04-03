Наука и техника
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом
Приезжие начали терять интерес к Москве
Женщина родила в День матери после 18 лет безуспешных попыток забеременеть
Ким Кардашьян устала от быта во время изоляции и расхотела детей
Американские нефтяники рассказали о переговорах с Россией
В центре Москвы провели крестный ход против коронавируса
Популярный сайт для взрослых развлечет зрителей собственным порно-шоу
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Новости партнеров

Доказана необходимость срочного лечения коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Claudio Furlan / LaPresse / AP

Китайские радиологи доказали необходимость срочного лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Roentgenology.

Исследование проводил доктор Го Цюань Хуань (Guoquan Huang) из Второй народной больницы в Уху (Китай). Было выяснено, что время между диагностированием и началом лечения COVID-19 коррелируются со сроками выздоровления пациентов. Такое заключение было сделано после ряда исследований инфицированных пациентов с помощью компьютерной томографии.

Доктор Хуань и его коллеги выбрали 25 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, поделив их на две группы. В первую попали люди, у которых время между диагностикой и началом лечения составило менее трех дней, во вторую группу попали все остальные пациенты. Последовательные сеансы КТ позволили наблюдать за процессом выздоровления.

Выяснилось, что пациенты, чье лечение началось незамедлительно, имели более положительные результаты анализов и выздоровели примерно за шесть дней с начала нахождения в больнице. Наблюдаемые, чье лечение запозднилось, в среднем лечились до 13 дней. Го Цюань Хуань сделал вывод, что своевременное медицинское вмешательство также снижает риск появления последствий болезни.

Ранее китайские ученые рассказали, что переболевшие COVID-19 пациенты, скорее всего, получили иммунитет к коронавирусу. При этом заболевание чревато последствиями, в число которых входит снижение функции легких примерно на 20-30 процентов и фиброз легких. Бывший пациент может ощущать признаки гипоксемии и одышки во время физической активности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Timely Diagnosis and Treatment Shortens the Time to Resolution of Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia and Lowers the Highest and Last CT Scores From Sequential Chest CT
Названо самое уязвимое к коронавирусу домашнее животное
Стало известно о последствиях заражения несколькими коронавирусами
Раскрыты последствия заражения коронавирусом
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02 2 апреля
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок».

«Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»

Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
07:54Сегодня

Рассекречены документы об освобождении Братиславы

06:51Сегодня

Cу-35 вооружили «длинной рукой» Су-57

05:39Сегодня

Названа основная цель коронавируса

Наука и техника11:19 2 апреля

Труба зовет

Huawei открыла предзаказ на серию смартфонов P40 с лучшей камерой на рынке
00:07Сегодня

Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса

20:19 2 апреля

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

18:24 2 апреля

Названы главные симптомы коронавируса

Наука и техника00:0124 марта
Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год

«Закончилось это плохо»

Как смертельные эпидемии меняли историю человечества
17:14 2 апреля

Найден новый способ выявления рака легких

15:52 2 апреля

Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки

14:55 2 апреля

Испытание советской «Боевой подруги» на трассе попало на видео

Россия
Россиянам назвали средство от стресса при самоизоляции эффективнее алкоголя
Путин объявил апрель нерабочим
Россиянам на вынужденных выходных продолжат платить зарплату
Раскрыты подробности смерти 39-летнего мужчины с коронавирусом
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
«Пора понять, что все серьезно. Как раньше уже не будет»
Россия уходит в изоляцию из-за коронавируса. Что об этом говорят врачи?
В Москве умер 39-летний мужчина с коронавирусом
Все материалы
Мир
В Китае впервые запретили есть собак и кошек
Президент Филиппин пообещал расстреливать нарушителей карантина
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Кенийские полицейские застрелили 13-летнего подростка за нарушение карантина
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
В Китае поделились опытом работы с бессимптомными носителями коронавируса
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии отказались связывать рост числа больных пневмонией и коронавирус
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
ВОЗ упрекнула Белоруссию за недостаточное информирование людей о коронавирусе
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Все материалы
Экономика
Цена нефти взлетела
Крупнейшие торговые сети обнулят наценку на социально значимые товары
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Трамп помог курсу рубля взлететь
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Промо
Всегда на связи
Как управлять бизнесом на расстоянии и избежать проблем
Все материалы
Силовые структуры
Возомнивший себя авторитетом российский подросток напал на полицейских
«Помощи не будет до конца карантина»
Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
Российского писателя нашли в квартире мертвым с обмотанной одеялом головой
Бывший полковник-миллиардер Захарченко попал на карантин в «Кремлевский централ»
Мстительная россиянка получила штраф за ложный донос о коронавирусе у знакомой
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса
Найден новый способ выявления рака легких
Труба зовет
Huawei открыла предзаказ на серию смартфонов P40 с лучшей камерой на рынке
Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки
«Мрачные пережитки прошлого»
 
Все материалы
Спорт
Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Нурмагомедов отреагировал на возможность провести бой с Фергюсоном в Белоруссии
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
«Количество зараженных ошеломляет»
Звезда американского футбола бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Стали известны подробности заражения на базе с сотней российских спортсменов
Все материалы
Культура
Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»
Добро привалило
Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
«Был слишком брезглив, чтобы быть терпимым»
Он написал «Покровские ворота», раздражал власть и стал народным любимцем. Умер Леонид Зорин
Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке
Гуманист и коммунист
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду
Звезда джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом
Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканалов
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Зараженный коронавирусом мужчина умер после попытки заразить незнакомца
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
30-летняя врач написала завещание из страха умереть от коронавируса до свадьбы
Зараженная коронавирусом в слезах рассказала о страшных последствиях болезни
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мужчина покашлял на полицейского и сел в тюрьму на полгода
Все материалы
В Москве за нарушение карантина будут эвакуировать автомобиль
Машины, созданные для третьих стран
Мировые автогиганты продают эти модели только в развивающихся странах
Показаны правильные способы дезинфицирования автомобиля при коронавирусе
Bentley Bentayga Speed
Тест-драйв люксового внедорожника, который разгоняется до 306 км/ч
В Москве продают уникальный Mercedes-Benz G-Class за 38 миллионов рублей
Почему Mustang легендарного киногероя стоит 3 миллиона долларов
Как в Америке потеряли и вновь нашли самый дорогой в истории Ford Mustang
Volkswagen запустил производство очень большого кроссовера
Все материалы
Дом
В Европе нашли заброшенный курорт для коммунистов
Названы основные способы мошенничества с жильем в России
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Карантин вынудил россиян выйти на балконы и запеть
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Новую инфекционную больницу в Москве показали со спутника
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Россиянам назвали альтернативу чесноку для укрепления иммунитета
Российский регион обеспечат противопожарной техникой
К Крымскому мосту построят новую трассу
Все материалы