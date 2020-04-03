Доказана необходимость срочного лечения коронавируса

Китайские радиологи доказали необходимость срочного лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Roentgenology.

Исследование проводил доктор Го Цюань Хуань (Guoquan Huang) из Второй народной больницы в Уху (Китай). Было выяснено, что время между диагностированием и началом лечения COVID-19 коррелируются со сроками выздоровления пациентов. Такое заключение было сделано после ряда исследований инфицированных пациентов с помощью компьютерной томографии.

Доктор Хуань и его коллеги выбрали 25 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, поделив их на две группы. В первую попали люди, у которых время между диагностикой и началом лечения составило менее трех дней, во вторую группу попали все остальные пациенты. Последовательные сеансы КТ позволили наблюдать за процессом выздоровления.

Выяснилось, что пациенты, чье лечение началось незамедлительно, имели более положительные результаты анализов и выздоровели примерно за шесть дней с начала нахождения в больнице. Наблюдаемые, чье лечение запозднилось, в среднем лечились до 13 дней. Го Цюань Хуань сделал вывод, что своевременное медицинское вмешательство также снижает риск появления последствий болезни.

Ранее китайские ученые рассказали, что переболевшие COVID-19 пациенты, скорее всего, получили иммунитет к коронавирусу. При этом заболевание чревато последствиями, в число которых входит снижение функции легких примерно на 20-30 процентов и фиброз легких. Бывший пациент может ощущать признаки гипоксемии и одышки во время физической активности.

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