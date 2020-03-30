Стало известно о последствиях заражения несколькими коронавирусами

Заражение несколькими группами родственных вирусов может привести к появлению нового патогена, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова.

Специалист напомнила о реассортации — способности родственных вирусов обмениваться гомологичными фрагментами генетических структур при попадании в одну клетку. «Если в эпителиальную клетку дыхательных путей человека, зараженную человеческим гриппом, попадет родственный вирус, к примеру, птичьего гриппа, то благодаря реассортации может получиться новый патоген. И он уже будет способен сам передаваться от человека к человеку», — сказала медик.

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В марте Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.

В том же месяце китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.

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