Объяснен необычный симптом коронавируса

Американские и британские ученые в публикации в библиотеке электронных медико-биологических препринтов bioRxiv объяснили необычный симптом, сопровождающий протекание заболевания COVID-19, заключающийся в полной или частичной потере обоняния.

Согласно специалистам, таким образом некоторые клетки полости носа прячут от коронавируса SARS-CoV-2 белки, необходимые для проникновения данного паразита внутрь клетки. Ученые отмечают, что поражение таких клеток и приводит к появлению COVID-19.

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В марте Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.

В том же месяце китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.

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