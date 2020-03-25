Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Китайские ученые раскрыли состояние пациентов, переболевших COVID-19. Специалисты полагают, что выздоровевшие получают иммунитет, сообщает издание Deutsche Welle.
Так как коронавирус обычно поражает нижние дыхательные пути, у большинства инфицированных наблюдается сухой кашель, одышка или пневмония. Исследователи из Гонконга выяснили, что в число основных последствий коронавируса входит повреждение легких. «У некоторых пациентов после выздоровления функция легких может снизиться на 20-30 процентов», — заявил врач Оуэн Цанг Так-инь.
Также среди последствий опасного заболевания выделяют фиброз легких. Со временем рубцовая ткань может привести к разрушению части легких и вызвать затрудненное попадание кислорода в кровь. Бывший пациент может ощущать признаки гипоксемии в виде одышки во время физических нагрузок. Легочный фиброз может быть отсрочен или даже вылечен в случае своевременного медицинского вмешательства.
На основе накопленной информации медики сделали вывод, что выздоровевшие пациенты невосприимчивы к новому заражению SARS-CoV-2. Иммунная система больных реагировала на патоген и продуцировала необходимые антитела. По мнению врачей, повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди бывших пациентов крайне маловероятны. Специалисты считают, что у переболевших заболевание проходило в легкой или средней форме, либо они получили качественную медицинскую помощь.
По данным на 24 марта, общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек, 17,1 тысячи из них умерли, 100 тысяч излечились. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заболевания, большинство зараженных было обнаружено в Москве — 28 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения