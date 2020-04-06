Белорусам пообещали массовое тестирование на коронавирус

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко пообещал, что население республики будет массово протестировано на коронавирус. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
По его словам, уже на следующей неделе в Белоруссии будут проводить до 3,5 тысяч тестов в сутки.
Добиться этого планируют за счет поставки 30 тысяч тестов из России и собственного производства. Как рассказал Петришенко, на данный момент в стране изготавливают 700 тестов на коронавирус в день. Кроме того, Белоруссия наращивает производство медицинских масок, планируя через полторы недели производить по миллиону в день.
Ранее заместитель министра здравоохранения республики Борис Андросюк заявил, что в России «зависли» 100 тысяч заказанных Белоруссией респираторов. Он пожаловался на то, что поставки не начались, даже несмотря на произведенную белорусской стороной оплату. Андросюк выразил надежду, что первые пять тысяч респираторов поступят из России в скором будущем.
В Белоруссии подтверждено 562 случая коронавируса. Восемь человек скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения