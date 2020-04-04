Лукашенко рассказал о своей отдушине во время пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одной из ферм рассказал о своей «отдушине» во время пандемии коронавируса. Видео с фрагментом посещения разместил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в пятницу находился с рабочей поездкой в Минской области республики, где посетил одну из ферм. Там он рассказал, что у него на личном подворье есть 11 коров и новорожденные козы. «Все беленькие, маленькие, белые-белые, вот как халат. Это отдушина. А ты говоришь: "Коронавирус, коронавирус"», — сказал Лукашенко чиновникам.

Telegram-канал «Пул N3» опубликовал видео, как президенту Белоруссии на одном из предприятий подарили петуха и четырех куриц, а также инкубатор. «Это у меня будет писк моды, начинаю разводить цыплят», — отметил он.

Лукашенко на территории своей резиденции «Дрозды» выращивает арбузы, картошку и другое продовольствие, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых.

Ранее Лукашенко рассказал о пользе жизни в селе во время пандемии коронавируса. Он отметил, что в селе люди на тракторе работают и никто не говорит про вирус. По его словам, трактор и поле «вылечат всех» от коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 351 человек, четверо скончались. Всего в мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 95 тысяч человек, умерли более 58 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!