Лукашенко рассказал о своей отдушине во время пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одной из ферм рассказал о своей «отдушине» во время пандемии коронавируса. Видео с фрагментом посещения разместил Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко в пятницу находился с рабочей поездкой в Минской области республики, где посетил одну из ферм. Там он рассказал, что у него на личном подворье есть 11 коров и новорожденные козы. «Все беленькие, маленькие, белые-белые, вот как халат. Это отдушина. А ты говоришь: "Коронавирус, коронавирус"», — сказал Лукашенко чиновникам.
Telegram-канал «Пул N3» опубликовал видео, как президенту Белоруссии на одном из предприятий подарили петуха и четырех куриц, а также инкубатор. «Это у меня будет писк моды, начинаю разводить цыплят», — отметил он.
Лукашенко на территории своей резиденции «Дрозды» выращивает арбузы, картошку и другое продовольствие, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых.
Ранее Лукашенко рассказал о пользе жизни в селе во время пандемии коронавируса. Он отметил, что в селе люди на тракторе работают и никто не говорит про вирус. По его словам, трактор и поле «вылечат всех» от коронавируса.
По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 351 человек, четверо скончались. Всего в мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 95 тысяч человек, умерли более 58 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения