Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Tut.by.

По словам белорусского лидера, чтобы организм смог бороться с инфекцией, нужно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.

«Вчера один очень умный россиянин сказал: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть», — сказал Лукашенко и добавил, что необходимо «легким помочь».

«А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего его в этом поддерживаю», — добавил президент Белоруссии.

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Ранее Лукашенко советовал «травить» коронавирус водкой, чаще ходить в баню и работать в поле, поскольку «трактор вылечит всех».

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 304 человека, четыре пациента умерли. Лукашенко заявлял, что не хочет вводить в стране режим ЧП. Действия белорусских властей во время пандемии критиковали Всемирная организация здравоохранения и Литва.

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