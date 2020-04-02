Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Tut.by.
По словам белорусского лидера, чтобы организм смог бороться с инфекцией, нужно чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.
«Вчера один очень умный россиянин сказал: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть», — сказал Лукашенко и добавил, что необходимо «легким помочь».
«А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего его в этом поддерживаю», — добавил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко советовал «травить» коронавирус водкой, чаще ходить в баню и работать в поле, поскольку «трактор вылечит всех».
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 304 человека, четыре пациента умерли. Лукашенко заявлял, что не хочет вводить в стране режим ЧП. Действия белорусских властей во время пандемии критиковали Всемирная организация здравоохранения и Литва.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения