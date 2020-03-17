Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.

Белорусский лидер посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть», — отметил он, предположив, что в день было бы неплохо выпивать 40-50 граммов водки, чтобы «травить» вирус.

«Но не на работе», — добавил Лукашенко в ходе встречи с назначенными на различные должности чиновниками.

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал это решение, отметив, что оно его озадачило. Он также заявил, что в республике обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса».

Как позже пояснили в российском кабмине, соответствующее решение было принято в связи с невыполнением белорусской стороной рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) касательно перекрытия государственных границ.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Белоруссии составило 36 человек, вылечились 3 пациента.

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