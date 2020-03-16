Закрытие границы России с Белоруссией объяснили

Решение о закрытии границы России с Белоруссией было принято в связи с невыполнением белорусской стороной рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) касательно перекрытия государственных границ. Об этом заявили в кабмине, передает РИА Новости.

«Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», — отметили в кабмине, ссылаясь на статью 5 российско-белорусского соглашения об обеспечении равных прав граждан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал это решение, заявив, что оно его озадачило. Белорусский лидер также отметил, что в республике обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса». В Кремле в ответ на критику Лукашенко заявили, что в условиях распространения коронавируса каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми для обеспечения безопасности своих граждан.

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