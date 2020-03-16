В России отреагировали на критику Лукашенко после закрытия границы с Белоруссией

Критика белорусского президента Александра Лукашенко в ответ на решение России о закрытии границ с Белоруссией вызывает недоумение. Об этом заявили в кабмине, передает РИА Новости.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Российская сторона рассчитывает на конструктивную позицию белорусских партнеров в интересах сохранения здоровья людей и эпидемиологического благополучия, отметили в кабмине.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Лукашенко раскритиковал это решение, заявив, что оно его озадачило. Белорусский лидер также отметил, что в республике обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса». В Кремле в ответ на критику Лукашенко заявили, что в условиях распространения коронавируса каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми для обеспечения безопасности своих граждан.

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