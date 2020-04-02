Лукашенко заявил об отсутствии желания вводить в стране режим ЧП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него желания вводить в стране режим ЧП. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

По его словам, он мог бы вывести патрули на улицы, чтобы «показать всем перед выборами, какой он крутой парень», однако «не хочет играть в эти игры».

«Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Поэтому не надо дурью заниматься», — призвал Лукашенко. Он также подчеркнул, что ситуацию в республике нельзя назвать спокойной, однако никто не паникует и не решает с помощью коронавируса политических вопросов.

Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. Ранее Лукашенко пообещал рассказать много интересного про пандемию коронавируса после того, как спадет «психоз». Белорусский лидер предложил подумать пока над следующими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также кому он был нужен и кто воспользовался ситуацией.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 163 заразившихся COVID-2019, из них 53 выздоровели. В стране не введены карантин и меры принудительной самоизоляции, массовые мероприятия не отменены, границы не закрыты.

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