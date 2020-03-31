Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии реальной статистики по коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии властями реальной статистики по ситуации с распространением коронавируса в республике, передает БЕЛТА.

Он отметил, что в СМИ появляются фейки, на фоне которых растет недоверие к руководству республики вокруг темы пандемии. «Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал», — отреагировал Лукашенко.

Материалы по теме «Плохая вакцина хуже вируса» Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ

По его словам, ситуация в стране контролируемая, и никакой катастрофы нет. «У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек [с диагнозом "коронавирус"]. Мы справляемся с этими людьми», — сказал президент, добавив, что лично в ближайшее время проанализирует статистику смертности за первый квартал в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Лукашенко при этом сообщил, что сам не сдавал тест на коронавирус. «Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — заявил глава государства, призвав людей извлечь уроки из пандемии.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По словам медиков, власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.

27 марта Лукашенко заявил, что борьба с пандемией коронавируса в Белоруссии ведется «без шума и пыли». В стране отказались от введения «драконовских мер», сославшись на готовность системы здравоохранения к подобным вызовам.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!