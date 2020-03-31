Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии реальной статистики по коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии властями реальной статистики по ситуации с распространением коронавируса в республике, передает БЕЛТА.
Он отметил, что в СМИ появляются фейки, на фоне которых растет недоверие к руководству республики вокруг темы пандемии. «Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал», — отреагировал Лукашенко.
По его словам, ситуация в стране контролируемая, и никакой катастрофы нет. «У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек [с диагнозом "коронавирус"]. Мы справляемся с этими людьми», — сказал президент, добавив, что лично в ближайшее время проанализирует статистику смертности за первый квартал в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.
Лукашенко при этом сообщил, что сам не сдавал тест на коронавирус. «Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — заявил глава государства, призвав людей извлечь уроки из пандемии.
Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По словам медиков, власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.
27 марта Лукашенко заявил, что борьба с пандемией коронавируса в Белоруссии ведется «без шума и пыли». В стране отказались от введения «драконовских мер», сославшись на готовность системы здравоохранения к подобным вызовам.
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения