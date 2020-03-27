Лукашенко пообещал рассказать много интересного про коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать много интересного про пандемию коронавируса после того, как спадет «психоз». Об этом сообщает Tut.by.
«Вот когда закончится коронавирус этот — и не вирус, а психоз, — я вам много чего интересного расскажу. Очень много», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер предложил подумать пока над следующими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также кому он был нужен и кто воспользовался ситуацией.
«Кто-то объявил, что это война, у кого-то выборы, у кого-то еще чего-то, и каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят», — предупредил Лукашенко.
Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. По последним данным, в республике зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. Около трети пациентов выписаны или готовятся к выписке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения