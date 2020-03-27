Лукашенко заявил о планах поехать на парад Победы в охваченную «психозом» Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался приехать на парад Победы в Москву, однако заявил, что Россию охватил «психоз» из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он планирует приехать в российскую столицу на День Победы. «Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии также планируется празднование Дня Победы. «У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», — пояснил белорусский президент.

Лукашенко также сообщил, что Белоруссия не будет отменять праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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По последним данным, в Белоруссии зарегистрированы 86 случаев заражения коронавирусом. Лукашенко не раз призывал не паниковать из-за ситуации. Он заверил, что власти борются с распространением вируса «без шума и пыли». В середине марта, возмутившись решением Москвы закрыть границы с Белоруссией, Лукашенко заявил, что Россия «вся полыхает от коронавируса».

В России на данный момент заразились коронавирусом более тысячи человек. В Минобороны сообщали, что подготовка к параду Победы проходит в плановом порядке.

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