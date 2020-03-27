В Белоруссии отказались отменять праздничные мероприятия к Дню Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отменять праздничные мероприятия к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, эта тема не затеряется в негативном информационном потоке на фоне эпидемии коронавируса. Лукашенко заявил, что все подготовительные мероприятия продолжатся.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 86 случаев коронавируса. Лукашенко призвал не паниковать из-за эпидемии и продержаться до Пасхи. Он также советовал «травить» вирус водкой и говорил, что «трактор вылечит всех».

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