В Белоруссии задержали усомнившегося в коронавирусе журналиста

В Белоруссии задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

По данным БАЖ, 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований как подозреваемого по уголовному делу о взятке в присутствии адвоката. Журналисту пока не предъявлено обвинение.

За два дня до задержания Сацук опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в Белоруссии.

Материалы по теме «Погибнет еще много людей — это факт» Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг

Супруга Сацука Жанна отметила, что в отношении ее мужа завели дело по части 2 статьи 430 УК Белоруссии («Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере»), пишет «БелаПАН». По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По их словам, власти умалчивают достоверную информацию.

По последним данным, в Белорусии заразились коронавирусом 86 человек, 29 выздоровели. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 489 тысяч человек; 22,1 тысячи умерли, более 117 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!