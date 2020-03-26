В Белоруссии задержали усомнившегося в коронавирусе журналиста

В Белоруссии задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
По данным БАЖ, 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований как подозреваемого по уголовному делу о взятке в присутствии адвоката. Журналисту пока не предъявлено обвинение.
За два дня до задержания Сацук опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в Белоруссии.
Супруга Сацука Жанна отметила, что в отношении ее мужа завели дело по части 2 статьи 430 УК Белоруссии («Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере»), пишет «БелаПАН». По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.
Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. По их словам, власти умалчивают достоверную информацию.
По последним данным, в Белорусии заразились коронавирусом 86 человек, 29 выздоровели. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 489 тысяч человек; 22,1 тысячи умерли, более 117 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения