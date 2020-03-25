Лукашенко отказался принимать особые меры для защиты от коронавируса

Пандемия коронавируса почти не сказалась на графике президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт региональному изданию «Радио Свобода».

По ее словам, глава государства отказался от ввода особых мер защиты в президентском дворце, ограничившись распоряжением чаще мыть руки, которое все служащие соблюдают. «Президент как здоровался за руку, так и здоровается. Рабочий график тоже строится по тем же принципам, что и раньше. (...) Маски и респираторы президент не носит. Спортом как занимался, так и занимается. Моет руки», — сказала Эйсмонт.

При этом она отметила, что график зарубежных визитов Лукашенко все же изменится из-за распространения вируса, поскольку другие страны вводят различные ограничения. Так, отменился его визит в Латвию. «Президент к этой просьбе отнесся с пониманием, но если бы от принимающей стороны такой просьбы не поступило бы — мы бы полетели», — отметила она.

Ранее в Минздраве страны заявили, что итальянский сценарий развития ситуации с коронавирусом SARS CoV-2 для Белоруссии невозможен, потому что система здравоохранения страны готова к таким вызовам и специалисты делают все необходимое, чтобы не допустить вспышки заболевания. По последним данным, в Белорусии зафиксировано 86 случаев инфицирования вирусом, выздоровели 29 человек.

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