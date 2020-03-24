Лукашенко призвал продержаться до Пасхи в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, нужно продержаться до Пасхи. В борьбе с вирусом Минск использует китайский опыт, заявил Лукашенко на встрече с послом КНР Цуй Цимином, передает «Беларусь Сегодня».

«Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации», — сказал Лукашенко. Психоз вызывает другие болезни, продолжил белорусский лидер. «Поэтому ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти вот это пик. Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — добавил Лукашенко.

Прибывающих в Белоруссию отправляют на карантин, рассказал глава государства. «Через неделю-полторы они выходят. Правда, клеймят нас разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация, — отметил Лукашенко. — Поэтому я молю бога, чтобы мы прошли этот пик вирусных заболеваний, и ситуация стабилизировалась».

Ранее Лукашенко заявлял, что в Белоруссии не такая ситуация, чтобы принимать «драконовские меры» из-за коронавируса. Он советовал «травить» вирус водкой, чаще ходить в сауну, а также утверждал, что всех вылечат поле и трактор.

По последним данным, в Белоруссии зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.

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