Лукашенко озвучил свое видение мира после пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил свое видение мира после окончания пандемии коронавируса. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко выразил согласие с тем, что после эпидемии мир изменится и, по его словам, это самое важное, а не факт болезни.
Он уверен, что «коронапсихоз и инфопандемия» закончатся через «месяц-два» и дальше перед странами, особенно богатыми ресурсами, встанет вопрос об их месте в новом мире. «Для всех возникнет этот вопрос. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», — подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. Ранее Лукашенко пообещал рассказать много интересного про пандемию коронавируса после того, как спадет «психоз». Белорусский лидер предложил подумать пока над следующими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также кому он был нужен и кто воспользовался ситуацией.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 163 заразившихся COVID-2019, из них 53 выздоровели. В стране не введены карантин и меры принудительной самоизоляции, массовые мероприятия не отменены, границы не закрыты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения