Президент Литвы призвал не верить «бравадам» Лукашенко о коронавирусе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя верить официальной информации властей Белоруссии о распространении коронавируса в стране, ситуация там значительно хуже. Об этом пишет Baltic News Service (BNS).
«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер [Александр Лукашенко] оценивает ситуацию с некой бравадой», — заявил Науседа, добавив, что литовской стороне известно об определенных очагах заражения на белорусской территории.
Президент Литвы при этом согласился с позицией министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и призвал правительство ограничить любые контакты с Белоруссией, «которая на данный момент слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия».
31 марта Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии властями реальной статистики по ситуации с распространением коронавируса. По его словам, ситуация контролируется и карантинные меры вводится не будут, однако в СМИ появляются фейки, на фоне которых растет недоверие к руководству страны.
Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2.
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения