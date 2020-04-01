Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Собеседники издания уточнили, что Минск попросил Москву выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких. Один из источников выразил надежду на то, что белорусские власти начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением вируса. «Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — объяснил он.

Также стало известно, что подобные просьбы о помощи России направили почти все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении. «Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять», — сказал собеседник «Коммерсанта».

Во вторник, 31 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает тех, кто призывает к строгим мерам карантина из-за коронавируса. По его словам, существует еще множество других болезней, из-за которых граждане страны нуждаются в медицинской помощи, а в Белоруссии все сконцентрировались на одном лишь коронавирусе.

В тот же день врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса. «В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз "пневмония" у умерших пациентов. На административном уровне говорят: "нет, и все, зашифруйте по-другому, чтобы не испортить статистику"», — заявил медик.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался.

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