Александр Лукашенко порассуждал о самоизоляции в «тухлых квартирах» из-за коронавируса. По мнению белорусского лидера, он не понимает тех, кто призывает к строгим мерам карантина. Об этом говорится на сайте президента Республики Беларусь.
«Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — заявил Лукашенко.
Находясь в замкнутом пространстве, люди, уверяет президент, живут в «атмосфере вирусов» и слишком поздно попадают к врачам в случае заболевания. «Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что существует еще множество других болезней, из-за которых граждане страны нуждаются в медицинской помощи, а в Белоруссии все сконцентрировались на одном лишь коронавирусе. «У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений. И там смертей в сотни раз больше», — отметил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии ответил на обвинения в сокрытии реальной статистики по зараженным коронавирусом. По его словам, ситуация в Белоруссии контролируемая (80-90 человек c COVID-19 лежит в больнице), и никакой катастрофы нет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения