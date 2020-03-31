Лукашенко назвал самую большую проблему Белоруссии

Самая большая проблема Белоруссии — это экономика, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, власти стараются сделать так, чтобы «предприятия работали и люди получали зарплату». Лукашенко считает, что белорусам надо работать и спасаться от экономического кризиса, «как только можно».

«Тут у меня формула [президента США Дональда] Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал», — отметил Лукашенко.

Ранее белорусский президент похвалил Трампа за позицию в отношении пандемии коронавируса. По мнению Лукашенко, лидер США сумел быстро сориентироваться в ситуации как бывший бизнесмен, призвав граждан возвращаться на предприятия для того, чтобы не допустить падения экономики и безработицы в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!