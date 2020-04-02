Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 300 человек, сообщает 2 апреля Tut.by.
По официальным данным Министерства здравоохранения, с начала вспышки были инфицированы 304 человека. Четверо зараженных умерли. 46 выздоровели. 254 пациента находятся в больницах.
Ранее белорусские врачи анонимно пожаловались на нехватку масок и респираторов во время пандемии коронавируса и обвинили власти в сокрытии реальной статистики по заболевшим.
В Белоруссии не принимали карантинных мер против распространения коронавируса. Президент Александр Лукашенко называл ситуацию вокруг мировой пандемии психозом и заявлял, что у него нет желания вводить в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). По словам белорусского лидера, он мог бы вывести патрули на улицы, чтобы «показать всем перед выборами, какой он крутой парень», однако «не хочет играть в эти игры». «Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Поэтому не надо дурью заниматься», — заключил Лукашенко.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения