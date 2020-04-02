Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 300 человек, сообщает 2 апреля Tut.by.

По официальным данным Министерства здравоохранения, с начала вспышки были инфицированы 304 человека. Четверо зараженных умерли. 46 выздоровели. 254 пациента находятся в больницах.

Ранее белорусские врачи анонимно пожаловались на нехватку масок и респираторов во время пандемии коронавируса и обвинили власти в сокрытии реальной статистики по заболевшим.

В Белоруссии не принимали карантинных мер против распространения коронавируса. Президент Александр Лукашенко называл ситуацию вокруг мировой пандемии психозом и заявлял, что у него нет желания вводить в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). По словам белорусского лидера, он мог бы вывести патрули на улицы, чтобы «показать всем перед выборами, какой он крутой парень», однако «не хочет играть в эти игры». «Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Поэтому не надо дурью заниматься», — заключил Лукашенко.

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