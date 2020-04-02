Белорусские врачи пожаловались на нехватку масок, респираторов и антисептиков во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Tut.by.

Несколько медиков анонимно рассказали изданию об условиях своей работы. Врач из Витебска сообщил, что их больница готовится принимать пациентов с пневмонией и пытается закупить респираторы высокой степени защиты, но их сложно приобрести и «наверняка не хватит». Медики готовятся использовать одноразовые защитные комбинезоны как многоразовые. Масок выдают меньше, чем обычно. «Чтобы сейчас всего хватало, надо было это закупать месяца два назад. Откуда сейчас это все взять?» — отметил собеседник издания.

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Врач одной из минских поликлиник также заявил, что масок не хватает, приходится покупать самому. Медрегистратор другой столичной поликлиники рассказал, что сотрудники носят маски по четыре-пять часов, хотя по правилам их надо менять каждые два часа. Антисептик для пациентов разбавляют водой, поскольку дано указание экономить. Врач одного из республиканских центров рассказал, что в день выдают по одной маске, медсестра шьет из марли дополнительные. В клинике нет отработанных механизмов на случай, если у пациента поднялась температура и теоретически он может быть носителем коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, два пациента скончались, 53 выздоровели. При этом власти страны не вводили карантинные меры, не отменяли массовые мероприятия и не закрывали границы, а президент Александр Лукашенко называл ситуацию вокруг вируса психозом. Один из белорусских врачей на условиях анонимности рассказал, что реальная статистика по заболевшим скрывается.

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