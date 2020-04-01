ВОЗ упрекнула Белоруссию за недостаточное информирование людей о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что власти Белоруссии недостаточно информируют людей о ситуации с коронавирусом SARS CoV-2 в стране. Об этом сообщил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев порталу TYT.by.
Комментируя слова интервьюера о том, что Минздрав страны больше не дает статистику по заболевшим, Бердыклычев упрекнул министерство в том, что граждане не получают информацию более полно и регулярно. По его словам, организация дала «сильную и четкую» рекомендацию улучшить систему информирования.
«Недостаток информации может спровоцировать страх, поэтому важный элемент борьбы с эпидемией — вовлечение населения», — подчеркнул представитель ВОЗ.
Бердыклычев добавил, что Минздрав Белоруссии выполняет все рекомендации, однако сложившаяся в мире чрезвычайная ситуация требует усиленного межведомственного взаимодействия. Тем не менее, ВОЗ пока не видит необходимости усиливать карантинные меры в Белоруссии до тех пор, пока страну не посетит миссия организации и не проведет комплексную оценку положения дел.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не верит официальной информации властей Белоруссии о распространении коронавируса в стране и обвинил президента Александра Лукашенко в том, что тот «слишком расслабленно» и с «бравадой» воспринимает пандемию. Белорусскому лидеру уже приходилось отвечать на обвинения властей в сокрытии официальной информации: 31 марта он заявил, что подобные сообщения в СМИ фейковые, и ему нет смысла кого-то обманывать, потому что «он этот вирус не создавал».
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, один скончался. В стране не вводились карантинные меры, не отменялись массовые мероприятия, границы не закрыты. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения