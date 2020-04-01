Белоруссия призвала к самообладанию заявившую о «браваде» Лукашенко Литву

Белоруссия призвала Литву проявить самообладание в ситуации борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, передает БЕЛТА.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал предложение Вильнюса ограничить авиасообщение между странами и высказанное недоверие к официальным данным о вирусе в Белоруссии. Президент прибалтийской республики Гитанас Науседа критиковал действия Минска и заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко оценивает ситуацию «с некой бравадой».

«Вы знаете, в данной ситуации на ум сразу приходит фраза из одного известного мультфильма: "Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя…" Так же и в этом случае», — отметил Глаз.

Он напомнил, что с 16 марта текущего года Белоруссия помогла вернуться домой 500 литовцам и всегда готова по-соседски подставить плечо. Представитель МИД расценил оценку Вильнюсом белорусской системы здравоохранения как «традиционные попытки наших соседей подменять собой компетентные международные организации».

«Контроль над ситуацией, самообладание, дальнейшее обеспечение мер по пресечению распространения пандемии, в том числе через эффективное международное взаимодействие, — это то, в чем мы все сейчас особенно нуждаемся. Призываем наших литовских коллег следовать прежде всего этим принципам», — заключили в МИД.

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